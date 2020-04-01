Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

01 апреля, 19:31

К испытаниям вакцины от коронавируса приступят 29 июня – Голикова

общество политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что доклинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции будут продолжаться до 22 июня.

Испытания на людях начнутся 29 июня, об этом стало известно в ходе совещания президента РФ Владимира Путина.

Планируется, что в первой фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса будут участвовать 60 добровольцев, уточнила Голикова.

“Будут начаты клинические исследования первой фазы для оценки безопасности иммуногенности вакцины на ограниченном контингенте людей, это порядка 60 добровольцев", – сказала вице-премьер РФ по вопросам социальной политики.

За последние сутки в 35 регионах России подтвердили 440 случаев заражения COVID-19. Всего в стране сейчас зарегистрировано 2 777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что взрывного роста числа зараженных COVID-19 нет.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать