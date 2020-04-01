К испытаниям вакцины от коронавируса приступят 29 июня – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что доклинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции будут продолжаться до 22 июня.

Испытания на людях начнутся 29 июня, об этом стало известно в ходе совещания президента РФ Владимира Путина.

Планируется, что в первой фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса будут участвовать 60 добровольцев, уточнила Голикова.

“Будут начаты клинические исследования первой фазы для оценки безопасности иммуногенности вакцины на ограниченном контингенте людей, это порядка 60 добровольцев", – сказала вице-премьер РФ по вопросам социальной политики.

За последние сутки в 35 регионах России подтвердили 440 случаев заражения COVID-19. Всего в стране сейчас зарегистрировано 2 777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что взрывного роста числа зараженных COVID-19 нет.

