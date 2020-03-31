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Общество

07:11

Ученые в России разработали высокоточный тест для диагностики коронавируса

наука медицина общество безопасность

Фото: Zuma\TASS

Ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики коронавируса COVID-19. Об этом передает пресс-служба ведомства.

"Диагностический набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта зарегистрирован для использования в РФ (регистрационное удостоверение на медицинское изделие № РЗН 2014/1987)", – рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что новый тест способен за одно исследование не только выявить SARS-CoV-2, но отличать его от похожих вирусов, таких как MERS-Cov (Ближневосточный респираторный синдром. – Прим. ред.). При этом набор соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что данная разработка может считаться еще одним эффективным инструментом в борьбе с пандемией коронавируса. Новый тест позволит проводить массовое тестирование граждан для раннего выявления заболевших. Также специалисты смогут определять носителей инфекции, у которых заболевание протекает бессимптомно.

Ранее стало известно, что ученые РАН разрабатывают три вакцины от коронавируса. Сообщалось, что на проекты обратили внимание в Минздраве.

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