Канатную дорогу закроют на пять дней

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская канатная дорога не будет работать с 30 марта по 3 апреля в связи с проведением технического осмотра, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу канатки.

Обследование проведут в рамках планового осмотра, который проводится раз в полгода. В пресс-службе сообщили, что это необходимо для поддержания работоспособности канатной дороги во время ее использования.

"Мы работаем на благо наших пассажиров. Приносим свои извинения москвичам и гостям за неудобства. В особых условиях распространения коронавируса берегите себя и своих близких! Будьте здоровы", – сказали в пресс-службе.

В России с 30 марта по 3 апреля объявлен нерабочий период. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин ввел ряд ограничений, касающихся повседневной жизни столичных жителей.

В частности, крупные городские парки будут закрыты для посетителей. Кроме того, временно прекращают работу рестораны, кафе и другие заведения общепита. Им рекомендовано перейти на режим дистанционного обслуживания. Приостановлена деятельность объектов розничной торговли, за исключением аптек и точек реализации продовольственных товаров.

В то же время Собянин пояснил, что зоомагазины и салоны связи продолжат работу во время "длинных" выходных. Гражданам временно не будут выдавать санаторно-курортные путевки. В связи с угрозой распространения коронавируса с 28 марта изменится режим работы столичных ЗАГСов.

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Кроме того, Собянин запретил принудительное взыскание долгов за услуги ЖКХ у тех, кто находится на режиме самоизоляции. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал распространить ограничения, введенные в Москве, на все регионы России.

Всего за все время медицинских наблюдений на территории РФ обнаружили 1036 человек, инфицированных коронавирусом. Три пациента скончались вследствие заболевания, вызванного COVID-19. 45 человек выздоровели.