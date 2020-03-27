На YouTube выйдет проект, приуроченный к нерабочей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российское подразделение Google вместе с авторами YouTube разработали проект #ДомаВместе, сообщает ТАСС.

Он содержит подборки различных концертных выступлений. В него также включили видео о создании уютной обстановки в доме. В рамках проекта на YouTube выложат и различные обучающие ролики, в частности, посвященные занятию спортом и кулинарии.

Авторы идеи приурочили создание проекта к "длинным" выходным. Они разработали #ДомаВместе, чтобы пользователи YouTube смогли разнообразить свой досуг во время нерабочей недели.

25 марта президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам рассказал, что неделя с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочей с сохранением выплат по заработной плате.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что те, кто в настоящий момент работает дистанционно, продолжат работать и на этой неделе.

Сергей Собянин принял решение о прекращении работы заведений общепита, крупных парков и других заведений в период "длинных" выходных. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал распространить на все регионы ограничения, введенные в столице.

В России число случаев заражения коронавирусом достигло 1036. За последние сутки было выявлено 196 эпизодов инфицирования, один человек скончался в результате заболевания, вызванного COVID-19. В то же время количество выздоровевших составило 45 человек.