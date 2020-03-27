Кремль поддерживает переход на "удаленку" на нерабочей неделе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главная цель выходной недели состоит в сокращении контактов людей. Меры принимаются в связи с ситуацией вокруг коронавируса, передает РИА Новости.

"Мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на "удаленке", будут продолжать работать, как и работали, на следующей неделе", – заявили в Кремле. По словам Пескова, в эти дни "удаленка" будет приветствоваться.

Он обратил внимание, что речи о выходных или праздничных днях в классическом понимании не шло.

При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что организации, у которых есть обязательный цикл работы, продолжат функционировать в обычном режиме.

В среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам сказал, что с 28 марта по 5 апреля объявляются нерабочими днями. В это время зарплата работников будет сохранена, отметил он.

Согласно указу президента, ряд работников продолжат трудиться в обычном режиме. К ним относится персонал непрерывно действующих, а также медицинских учреждений.

Ранее стало известно, что число заболевших COVID-19 достигло 1036 человек.