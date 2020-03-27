В Кремле заявили, что обсуждать продление выходных из-за коронавируса еще рано

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас преждевременно обсуждать продление нерабочих дней. По словам представителя Кремля, дальнейшее решение главы государства зависит от ситуации с коронавирусом, передает RT.

"Еще выходные не наступили, сегодня рабочий день, пятница. Давайте, они сначала наступят, и мы будем смотреть все вместе за динамикой распространения заболевания", – рассказал Песков. Он подчеркнул, что решение нужно принимать на федеральном уровне после оценки регионального.

25 марта Владимир Путин при обращении к россиянам сообщил, что дни с 28 марта по 5 апреля объявляются нерабочими. На этот период зарплата работников сохраняется, обратил внимание президент страны.

В соответствии с указом президента некоторые категории работников продолжат трудиться в обычном режиме. К ним относится персонал непрерывно действующих, а также медицинских учреждений.

Ко всему прочему выходных не будет у сотрудников предприятий, обеспечивающих население продуктами, а также выполняющих ремонтные работы.