Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:59

В Кремле заявили, что обсуждать продление выходных из-за коронавируса еще рано

общество

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас преждевременно обсуждать продление нерабочих дней. По словам представителя Кремля, дальнейшее решение главы государства зависит от ситуации с коронавирусом, передает RT.

"Еще выходные не наступили, сегодня рабочий день, пятница. Давайте, они сначала наступят, и мы будем смотреть все вместе за динамикой распространения заболевания", – рассказал Песков. Он подчеркнул, что решение нужно принимать на федеральном уровне после оценки регионального.

25 марта Владимир Путин при обращении к россиянам сообщил, что дни с 28 марта по 5 апреля объявляются нерабочими. На этот период зарплата работников сохраняется, обратил внимание президент страны.

В соответствии с указом президента некоторые категории работников продолжат трудиться в обычном режиме. К ним относится персонал непрерывно действующих, а также медицинских учреждений.

Ко всему прочему выходных не будет у сотрудников предприятий, обеспечивающих население продуктами, а также выполняющих ремонтные работы.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика