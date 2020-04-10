Пятерых нарушителей режима самоизоляции оштрафовали в Москве 10 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные суды 10 апреля рассмотрели пять административных дел о нарушении режима самоизоляции, сообщает Агентство "Москва". Каждого из виновных оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Как рассказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, во всех случаях граждане находились на улице на расстоянии больше 100 метров от дома без веских на то оснований.

В одном случае гражданина остановили сотрудники ГИБДД и в дальнейшем передали полиции для составления протокола. Автомобилист в отсутствие экстренной необходимости покинул жилое помещение и управлял машиной без номерных знаков. Вину он признал.

Накануне, 9 апреля, московские суды выписали девять штрафов по 15 тысяч рублей по аналогичным нарушениям.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 8 апреля утвердил соглашение между МВД и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения.

Согласно этой договоренности, в столице будут оформлять нарушения в соответствии с городским КоАП. Минимальный штраф в Москве – 4 тысячи рублей, в то время как по РФ он установлен на уровне 15 тысяч рублей.

МВД России переданы часть полномочий по составлению протоколов, касающихся нарушений общественного порядка и безопасности в Москве.