Власти Москвы перечислили нарушителей режима самоизоляции

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, что режим самоизоляции в Москве чаще нарушают молодежь, подростки и люди среднего возраста.
"Молодежь, подростки и люди среднего возраста пока достаточно халатно относятся к тем требованиям и к тому риску, которому они сами же себя навлекают", – сказал Данчиков.
Напротив, пенсионеры – самая дисциплинированная категория. По словам чиновника, категория людей старше 65 лет вообще не выходит из дома, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что 11 апреля более 1,3 тысячи протоколов составили в отношении жителей столицы по статье 3.18.1 КоАП Москвы за несоблюдение социальной дистанции.
Отмечалось, что граждане нарушили указ мэра, в котором прописывается, что квартиру можно покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.
Сотрудники полиции в Москве проверяют соблюдение режима самоизоляции
Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра. За ее несоблюдение предусмотрена административная ответственность.
Всего за весь период самоизоляции оштрафовано 30 граждан с коронавирусом, которые одновременно помещены в специализированный обсервант для прохождения принудительного лечения.
В Москве увеличили численность наружных нарядов полиции. Они патрулируют все районы столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые уточняют у граждан причину въезда в Москву.
В субботу Сергей Собянин заявил, что для поездок по Москве и области на личном и общественном транспорте введут пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.
Почти половина заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет
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