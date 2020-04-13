Власти Москвы перечислили нарушителей режима самоизоляции

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, что режим самоизоляции в Москве чаще нарушают молодежь, подростки и люди среднего возраста.

"Молодежь, подростки и люди среднего возраста пока достаточно халатно относятся к тем требованиям и к тому риску, которому они сами же себя навлекают", – сказал Данчиков.

Напротив, пенсионеры – самая дисциплинированная категория. По словам чиновника, категория людей старше 65 лет вообще не выходит из дома, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что 11 апреля более 1,3 тысячи протоколов составили в отношении жителей столицы по статье 3.18.1 КоАП Москвы за несоблюдение социальной дистанции.

Отмечалось, что граждане нарушили указ мэра, в котором прописывается, что квартиру можно покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Сотрудники полиции в Москве проверяют соблюдение режима самоизоляции Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 12

Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра. За ее несоблюдение предусмотрена административная ответственность.

Всего за весь период самоизоляции оштрафовано 30 граждан с коронавирусом, которые одновременно помещены в специализированный обсервант для прохождения принудительного лечения.

В Москве увеличили численность наружных нарядов полиции. Они патрулируют все районы столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые уточняют у граждан причину въезда в Москву.

В субботу Сергей Собянин заявил, что для поездок по Москве и области на личном и общественном транспорте введут пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.