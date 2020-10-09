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Происшествия

17:25

Следователь попросил арестовать до 30 ноября топ-менеджера банка "Траст"

происшествия

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

В Пресненский районный суд поступило ходатайство следователя об аресте топ-менеджера банка "Траст" Михаила Хабарова. Об этом Агентству "Москва" рассказали в столичном суде.

"В суд поступило ходатайство следствия об аресте Хабарова Михаила Валентиновича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, сроком до 30 ноября 2020 года", – заявили в суде.

Про задержание Хабарова сообщали 8 октября. Банкира подозревают в особо крупном мошенничестве. Так, дело завели по заявлению Александра Богатикова, являющегося бывшим партнером Хабарова по организации "Деловые Линии".

Ранее говорилось, что суд 12 октября начнет рассматривать по существу дело депутата МГД Олега Шереметьева. Домашний арест парламентарию продлили до 25 марта следующего года.

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