Суд в Москве арестовал сына экс-губернатора Иркутской области Левченко

29 сентября, 20:30
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Басманный суд Москвы заключил под стражу сына экс-губернатора Иркутской области и депутата местного заксобрания Андрея Левченко. Об этом сообщает ТАСС.
"Выслушав мнения сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Левченко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября", – огласила решения судья.
Адвокаты Левченко, в свою очередь, во время заседания обратили внимание суда, что их подзащитный не пытался скрыться от следствия. Также они попросили учесть и то, что в материалах дела нет прямого доказательства вины Левченко.
Защитники заявили, что оглашенный судом приговор будет обжалован. По мнению адвоката Константина Лазарева, ходатайство следствия о помещении Левченко под стражу немотивированно и необоснованно.
28 сентября Андрею Левченко предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено в феврале 2019 года.
По данным следствия, хищение средств производилось из Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона. Обвинение также предъявили директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку.
По версии СК, Хамуляк и Левченко в 2017 году предоставили подложные документы к заявкам на участие в конкурсе на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования. В результате противоправных действий Иркутской области причинен ущерб более чем на 185 миллионов рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: