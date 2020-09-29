Суд в Москве арестовал сына экс-губернатора Иркутской области Левченко

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Басманный суд Москвы заключил под стражу сына экс-губернатора Иркутской области и депутата местного заксобрания Андрея Левченко. Об этом сообщает ТАСС.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Левченко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября", – огласила решения судья.

Адвокаты Левченко, в свою очередь, во время заседания обратили внимание суда, что их подзащитный не пытался скрыться от следствия. Также они попросили учесть и то, что в материалах дела нет прямого доказательства вины Левченко.

Защитники заявили, что оглашенный судом приговор будет обжалован. По мнению адвоката Константина Лазарева, ходатайство следствия о помещении Левченко под стражу немотивированно и необоснованно.

28 сентября Андрею Левченко предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено в феврале 2019 года.

По данным следствия, хищение средств производилось из Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона. Обвинение также предъявили директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку.

По версии СК, Хамуляк и Левченко в 2017 году предоставили подложные документы к заявкам на участие в конкурсе на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования. В результате противоправных действий Иркутской области причинен ущерб более чем на 185 миллионов рублей.