Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

29 сентября, 20:30

Суд в Москве арестовал сына экс-губернатора Иркутской области Левченко

суды происшествия

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Басманный суд Москвы заключил под стражу сына экс-губернатора Иркутской области и депутата местного заксобрания Андрея Левченко. Об этом сообщает ТАСС.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Левченко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября", – огласила решения судья.

Адвокаты Левченко, в свою очередь, во время заседания обратили внимание суда, что их подзащитный не пытался скрыться от следствия. Также они попросили учесть и то, что в материалах дела нет прямого доказательства вины Левченко.

Защитники заявили, что оглашенный судом приговор будет обжалован. По мнению адвоката Константина Лазарева, ходатайство следствия о помещении Левченко под стражу немотивированно и необоснованно.

28 сентября Андрею Левченко предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено в феврале 2019 года.

По данным следствия, хищение средств производилось из Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона. Обвинение также предъявили директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку.

По версии СК, Хамуляк и Левченко в 2017 году предоставили подложные документы к заявкам на участие в конкурсе на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования. В результате противоправных действий Иркутской области причинен ущерб более чем на 185 миллионов рублей.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать