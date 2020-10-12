Пашаев подал в суд на ТАСС из-за новости о мошенничестве с его стороны

12:56
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подал иск в суд на информационное агентство ТАСС. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Они выпустили у себя новость, что якобы семья Ефремовых обратилась в органы в отношении меня по факту мошенничества. Я понимаю, что грязью уже обливали меня, но это было крайней точкой. Мне кажется, наверное, что в ТАСС забыли, что такое журналистика. На данный момент я требую эти сведения опровергнуть", – заявил Пашаев.
Он добавил, что просил ранее агентство дать опровержение данной информации и удалить опубликованную новость. По его словам, делать это агентство отказалось. Пашаев при этом подчеркнул, что на данном этапе не выдвигает к агентству никаких материальных требований.
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в окружении Михаила Ефремова сообщило, что семья актера намерена подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить Пашаева на совершение мошеннических действий.
Пашаев представлял в суде интересы Михаила Ефремова, которого признали виновным в ДТП со смертельным исходом. Актера приговорили к восьми годам колонии. 18 сентября Совет адвокатской палаты Северной Осетии – Алании лишил Пашаева статуса адвоката из-за дисциплинарного проступка.
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