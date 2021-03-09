Генпрокуратура назвала регионы с самым высоким уровнем коррупции

Фото: depositphotos/daksel

В России самый высокий уровень коррупции в 2020 году был отмечен в Москве, сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

"Далее – Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край", – рассказал Балдин в интервью РИА Новости.

По его словам, меньше всего взяток в прошлом году было зафиксировано на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве и Хакасии, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

Балдин подчеркнул, что только статистические данные не могут говорить о том, что указанные регионы наиболее или, наоборот, наименее подвержены коррупции.

"Здесь нужно учитывать различные факторы, и один из наиболее важных заключается в том, что коррупционные преступления являются высоколатентными", – уточнил он.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ранее предложил создать в РФ должность уполномоченного по борьбе с коррупцией. Соответствующее обращение он направил главе правительства Михаилу Мишустину. По мнению эксперта, государство должно объединить усилия с гражданским обществом. Он также отметил, что коррупция имеет сильное негативное влияние на экономику.

Данную идею положительно оценили в Госдуме. По мнению депутатов, для страны будет только лучше, если на борьбу с незаконным обогащением и коррупцией будут брошены дополнительные силы. При этом они отмечают, что в России уже существуют подобные механизмы.