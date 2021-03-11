Госдума одобрила законопроект о "нечаянной" коррупции

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который освобождает чиновников, судей, прокуроров, военнослужащих и другие категории граждан от наказания за нарушение антикоррупционных норм, если оно произошло по не зависящим от госслужащих обстоятельствам.

К обстоятельствам, которые могут стать уважительной причиной, относятся стихийные бедствия, массовые заболевания, забастовки, военные действия, террористические акты. Кроме того, "нечаянная" коррупция возможна в условиях введенных органами власти ограничительных мер.

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