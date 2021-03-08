В Московском зоопарке панда Жуи подарил своей возлюбленной букет и открытку на 8 Марта

Фото: Московский зоопарк

Коллектив и обитатели Московского зоопарка отметили 8 Марта. Об этом сообщается на сайте зоосада.

Отмечается, что сотрудники зоопарка украсили вольеры цветами, ягодами, овощами и фруктами, а некоторые животные получили в подарок ледяные фигурки с замороженными лакомствами.

"Самым ярким этот день оказался для нашей панды Диндин – над ее подарками работали не только сотрудники, но и друг Жуи. Он подготовил для Диндин букет и открытку, которую традиционно нарисовал собственной лапкой", – говорится в сообщении.

Работники отдела "Фауна Китая" преподнесли панде букет в ледяной вазе и подушки с ароматной соломой. Выйдя в уличный вольер, Диндин сразу же обратила внимание на подушки, а после перешла к цветам.

"Открытку тоже не оставила без внимания – понюхала, и решила, что это, конечно, красиво, но несъедобно. В результате из всех угощений она выбрала сочную грушу и долго и задумчиво жевала ее под мартовским снегом. Наверное, думала о Жуи…", – рассказали в зоосаде.

Папуанские пингвины получили подарок в виде цветных фигурок изо льда, в которых была заморожена рыба. Сначала птицы восприняли презент с осторожностью.

"Правда, наши ребята, которые раньше отважно реагировали и на снежного пингвина, и на мыльные пузыри, в этот раз немного растерялись. Увидев все это разноцветное угощение, они вначале бросились наутек в бассейн, потом выпрыгнули из него в другом конце вольера, и только через некоторое время потихонечку приблизились к непонятным предметам", – заявили в пресс-службе.

Кафрские вороны получили в подарок цветочную коробку с их любимым угощением – насекомыми, а другие животные порадовались праздничными лакомствами в виде цветов и сердец, вырезанных из овощей и фруктов.

"Все это входит в обычный рацион наших обитателей, но таким образом сотрудники зоопарка сделали праздники ярче и для себя, и для своих подопечных", – рассказали в зоопарке.

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