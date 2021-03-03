"Жизнь в большом городе": самозанятые москвичи

В Москве открылся второй по счету флагманский центр занятости населения "Моя работа". Здесь специалисты помогут новичкам пройти профессиональное тестирование или, например, зарегистрировать статус самозанятого.

Чем выгоден такой статус и какие сервисы сегодня есть в Москве для помощи самозанятым? Для каких сфер деятельности это особенно актуально? Почему вообще москвичи все чаще начинают работать на себя, а не по найму? И как это сказывается на качестве и цене предоставляемых услуг? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".