Более трети переболевших COVID-19 не имеют антител – ФМБА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более трети перенесших коронавирус не приобретают антител, однако получают клеточный иммунитет, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
"Наше эпидемиологическое исследование показало, что те люди, которые переболели COVID-19 и имеют антитела, имеют, как правило, клеточный иммунитет. А те, кто не имеет антител, более чем в трети случаев тоже имеют клеточную память и клеточный иммунитет", – заявила она в эфире канала "Россия 24".
Кроме того, Скворцова рассказала, что обнаруженные в России 3,5 тысячи мутаций коронавируса не распространяются среди населения.
"ФМБА на протяжении нескольких месяцев проводит постоянное эпидемиологическое наблюдение за ситуацией, и где-то с мая прошлого года мы выявили около 3,5 тысячи мутаций SARS-CoV-2. Из них практически все не имеют никаких последствий, <...> абсолютно нейтральные. Более того, они не распространяются среди популяции", – сказала глава ФМБА.
Ранее Скворцова на встрече с Владимиром Путиным сообщила, что российские специалисты выявили у россиян 3,5 тысячи различных мутаций коронавируса. По ее словам, подавляющее большинство обнаруженных штаммов являются однонуклеотидными, то есть нейтральными и не оказывающими влияния на течение COVID-19. Лишь семь обнаруженных мутаций, чья распространенность едва превышает 5%, представляют более сложную картину.
Кроме того, Скворцова рассказала, что российские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса, главным преимуществом которой станет длительное действие за счет выработки у пациентов клеточного иммунитета. По ее словам, новая вакцина создается на случай того, если изменчивость вируса не позволит вырабатываемым антителам связываться друг с другом.
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