В Москве врачи спасли пациента с сердцебиением 300 ударов в минуту

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева спасли мужчину с комбинацией двух нарушений ритма сердца. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Пациент был доставлен в отделение неотложной кардиологии с жалобами на боли в груди. Оказалось, что приступы учащенного сердцебиения наблюдались у госпитализированного на протяжении 4 лет. Однако в последнее время ситуация ухудшилась до такой степени, что мужчина падал в обморок.

Медики выяснили, что в последние недели сердце пациента билось 300 раз в минуту (норма составляет 60–90 ударов в минуту. – Прим. ред.). В результате госпитализированному диагностировали фибрилляцию предсердий (хаотичное сокращение групп мышечных волокон предсердий. – Прим. ред.) и синдром WPW (врожденное нарушение проводимости сердца. – Прим. ред.).

Врачи оценили состояние мужчины как критическое, указав, что пациенты с данным заболеванием находятся в высокой группе риска. Медики объяснили, что фибрилляция предсердий может перерасти в фибрилляцию желудочков, из-за чего у человека может внезапно остановиться сердце.

Руководитель аритмологической службы больницы Давтян Карапет заявил, что вылечить данное заболевание можно только с помощью катетерного прижигания аномального мышечного волокна. Процедура выполняется под местной анестезией и длится примерно 30–40 минут.

В результате мужчине сделали радиочастотную аблацию дополнительного предсердно-желудочкового соединения. На протяжении 5 дней пациент находился в больнице, а после его выписали домой с нормальным ритмом сердца.

Ранее врачи детской больницы имени Г. Н. Сперанского спасли мальчика с большой кистозной гигромой на шее. Размер "шишки" составлял 6 на 4 сантиметра. Помочь ребенку удалось без операций.

С помощью тонкого катетера в кистозную гигрому был введен специальный препарат, который помог стенкам образования слипнуться между собой, сдуться "шишке" и исчезнуть. Спустя неделю мальчика выписали из больницы.