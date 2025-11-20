В Москве хирурги спасли мальчика с кистозной гигромой на шее

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Московские хирурги спасли мальчика с большой кистозной гигромой на шее. Размер "шишки" составлял 6 на 4 сантиметра, сообщает телеграм-канал "Московская медицина".

Ребенка с редким пороком развития лимфатических сосудов доставили в детскую больницу имени Г. Н. Сперанского. Помочь мальчику врачи смогли без операций – консервативным методом.

"Образование было близко от верхушки легкого, что представляло опасность при удалении хирургическим путем" – рассказал заведующий хирургическим отделением №1 Игорь Хворостов.

Эксперт отметил, что если бы врачи провели операцию, то у мальчика остался бы рубец. С помощью тонкого катетера в кистозную гигрому ввели специальный препарат, который помог стенкам образования слипнуться между собой, сдуться "шишке" и исчезнуть, подчеркнул Хворостов.

Спустя неделю мальчика выписали из больницы. Он радовался, что больше не будет прятать шею, рассказали врачи.

Ранее в Краснодаре медики спасли 41-летнего пациента с опухолью весом 13 килограммов. Образование занимало почти всю брюшную область мужчины. Врачи не только удалили опухоль с помощью ультразвукового аспиратора, но и выполнили пластику почечных сосудов. Мужчину выписали.