В Подмосковье врачи спасли мужчину, которому осколок ножа разрезал лицо

Фото: министерство здравоохранения Московской области

Врачи Электростальской больницы помогли мужчине, которому осколок ножа разрезал лицо. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

"В приемное отделение <...> был экстренно доставлен 60-летний мужчина с резаной раной лица. С его слов, травму он получил дома, когда точил нож на электрическом станке. Столовый прибор раскололся и попал пациенту прямо в лицо, повредив область от губы до глазницы", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что у пациента было артериальное кровотечение – это могло привести к смерти из-за быстрой кровопотери. Сначала медиками было проведено исследование для оценки масштаба кровопотери и состояния системы свертываемости крови. Также они сделали рентген, чтобы убедиться, что череп не пострадал.

Врач – анестезиолог-реаниматолог Роман Гертнер рассказал, что открытая глубокая рана представляла угрозу – кровь могла попасть в дыхательные пути, поэтому медикам было важно обеспечить безопасность дыхания. Они смогли восполнить объем потерянной крови полиионными растворами и кровоостанавливающими препаратами и аккуратно зашили рану.

После лечения пациента выписали под наблюдение участкового врача.

Ранее подмосковные врачи спасли полуторагодовалого ребенка, который проглотил ключ от металлической банки. Ему сделали рентген и извлекли предмет при помощи эндоскопического оборудования. После лечения мальчик чувствовал себя хорошо, его отправили домой.

