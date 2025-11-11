Врачи в Подмосковье извлекли пипетку из мочевого пузыря мужчины

Фото: телеграм-канал "Разборчивым почерком"

Врачи урологического отделения Красногорской больницы спасли мужчину с пипеткой в мочевом пузыре. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

45-летнего мужчину доставили в отделение с жалобами на боли внизу живота. В ходе обследования врачами была обнаружена пипетка в его мочевом пузыре. При этом пациент не смог объяснить, как предмет туда попал.

"Чтобы оценить степень повреждения и извлечь инородное тело, мы выполнили эндоскопическое вмешательство. К счастью, серьезных травм мы не обнаружили, а пипетка успешно была удалена с помощью эндоскопа", – рассказал заведующий урологическим отделением Петр Сысоев.

Отмечается, что после лечения пациент чувствует себя лучше и скоро медики разрешат ему отправиться домой.

Сысоев предупредил, что инородный предмет в мочевом пузыре может представлять угрозу для здоровья. Если он травмирует слизистую оболочку, то могут возникнуть воспалительные процессы, инфекции мочевыводящих путей, нарушения оттока мочи и повреждение почек.

Врач добавил, что даже при отсутствии явных симптомов инородное тело может быть источником хронических воспалений и дискомфорта, поэтому необходимо своевременно его удалять – это сведет к минимуму риски возникновения осложнений.

Ранее врачи в Москве извлекли из уха мужчины заглушку от шариковой ручки. Изначально он поступил в отделение экстренной медицинской помощи с подозрением на инсульт, однако диагноз не подтвердился.

Позже выяснилось, что накануне 70-летний мужчина разгадывал кроссворд и почесал ухо ручкой, не заметив, что деталь осталась внутри. Врачи оперативно извлекли предмет и отпустили пациента домой.

