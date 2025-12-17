Форма поиска по сайту

17 декабря, 10:38

Политика
NYT: США предложили укрепить ВСУ

СМИ узнали о предложении США укрепить ВСУ

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Представители США и Евросоюза на встречах с властями Украины в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности Киева. Они предполагают усиление Вооруженных сил Украины (ВСУ) и размещение в стране европейских военных в качестве сил сдерживания, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что в одном из документов указаны "общие принципы", аналогичные гарантиям 5-й статьи Устава НАТО, закрепляющей принцип коллективной защиты.

Во второй части соглашения, рассказали источники, говорится о сотрудничестве американских и европейских военных с украинскими коллегами. Предполагается, что это гарантирует недопущение новых боевых действий в ближайшие годы.

Согласно документу, численность ВСУ составит около 800 тысяч хорошо подготовленных военнослужащих. Предложение Запада также включает усовершенствование техники и обучение, развертывание подразделений Европы на Украине.

При этом Соединенные Штаты не намерены отправлять своих военных, но обеспечат разведывательную поддержку и контроль за соблюдением перемирия, указало СМИ. Более того, новые гарантии безопасности Киеву будут иметь обязательную юридическую силу, говорится в материале.

Второй раунд переговоров в Берлине между делегациями США и Украины завершился 15 декабря. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал встречу продуктивной, но непростой.

Журналисты утверждали, что рабочие группы США и Украины встретятся в Майами 20–21 декабря по вопросам урегулирования украинского конфликта. Ожидается, что на переговорах стороны будут "рассматривать карты".

Трамп заявил, что Украина лишилась части своей территории

