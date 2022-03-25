Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с 28 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

В 14:07 по московскому времени курс евро находился на уровне 99,75 рубля, теряя 6,6%. При этом к 14:13 евро держался на отметке 100,03 (-6,3%), а доллар снижался до 93,5 рубля (-3,6%).

Накануне курс доллара в ходе торгов опустился ниже 100 рублей. По состоянию на 15:37 по московскому времени доллар упал до 101,55 рубля, потеряв 2 рубля. Еще раньше курс американской валюты и вовсе уменьшился до 94,99 рубля, упав ниже отметки 100 рублей впервые с 3 марта.

Укрепление российской валюты произошло на фоне решения властей РФ принимать оплату за газ в рублях. Президент РФ Владимир Путин пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

