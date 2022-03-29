Курс евро опустился ниже 93 рублей впервые с 25 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 93 рублей впервые с 25 февраля.

Аналогичную тенденцию на снижение продемонстрировал и доллар – курс американской валюты опустился до 84 рублей.

По мнению кандидата экономических наук Михаила Беляева, курс доллара в будущем восстановится до 80 рублей. Предыдущие рекордные значения он объяснил влиянием информационного шока.

Недавнее ослабление рубля по отношению к доллару эксперт назвал ситуативным. По его мнению, это было конъюнктурное отклонение курса на негативных новостях от естественных фундаментальных значений.