Аналитик заявил, что масштабные потрясения могут "выбить почву из-под ног" у доллара

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Чтобы инвесторы и банки не захотели вкладываться в доллар, он должен потерять стабильность, либо должен случиться масштабный мировой кризис. Об этом рассказал "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.

Эксперт отметил, что вариант с быстрым переходом на другие валюты возможен в случае масштабного мирового кризиса, сравнимого со Второй мировой войной,

"Но для реализации такого сценария нужно, чтобы очень развитая экономически держава, которая не пострадает от этого кризиса, изъявила желание показать "мягкую силу" и помочь странам пострадавшим, в том числе и тем, кому она не симпатизирует. Таких стран на самом деле сейчас просто нет", – сказал Маслов.

По словам аналитика, "гегемония доллара" будет продолжаться еще очень и очень долго. Он объяснил это с тем, что крайне развитая экономика помогает приумножать деньги инвесторов. Кроме того, частая сменяемость власти и разветвленная федеративная структура дает политическую стабильность, так как никто не может принимать решения единолично и повлиять на федеральном уровне на состояние всей страны.

Ранее экономист указал на три признака заката доллара. По его словам, в будущем американской валюты заставляют сомневаться сразу три фактора, в том числе инфляция. Специалист напомнил, что рост цен в США составил 8%, теперь дальнейшее развитие ситуации зависит от действий ФРС. Также негативно на долларе могут сказаться антироссийские санкции.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал отказ России от расчетов в долларах и евро за газ историческим решением.

Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Об этом ранее заявил Владимир Путин. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

До этого президент РФ подписал указ, устанавливающий временный порядок выплат перед некоторыми иностранными кредиторами. Документ предусматривает временное право российских организаций выплачивать долги в рублях в особом порядке, если речь идет о кредиторах из недружественных стран.

Ситуация на мировой арене обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.