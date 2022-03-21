Аналитик рассказал, что США не смогут обнулить все доллары россиян

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков заявил, что Соединенные Штаты при всем желании не смогут обнулить все находящиеся в России доллары.
По словам эксперта, у Вашингтона есть лишь единственная возможность блокировки внешних операций. Она касается только банковских счетов.
"Если в отношении банковских счетов еще существуют какие-то возможности блокировки внешних операций, то внутри России расчеты безналичными долларами ограничить невозможно", – приводит слова специалиста агентство "Прайм".
Кочетков пояснил, что не существует международной единой базы о принадлежности купюр той или иной стране или лицу определенной национальности, поэтому угрозы по обнулению не кажутся реальными даже в теории.
Эксперт также считает, что процесс снижения американской валюты усугубится в случае дальнейших санкций на проведение операций с безналичными долларами, поскольку меры против российских резервов были восприняты многими странами негативно.
Ранее экономист Егор Клопенко спрогнозировал массовый отказ от доллара США в 2022 году. По его словам, многие страны испуганы гигантским госдолгом Соединенных Штатов, поэтому задумались о переходе на национальные валюты во взаимных расчетах.
Эксперт рассказал, как изменится мировая и российская экономика
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