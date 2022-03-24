В России предложили ввести эталон стоимости стройматериалов

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В России предложили установить эталонные цены на стройматериалы для госстроек. С такой инициативой выступил Всероссийский центр национальной строительной политики, сообщает газета "Известия".

Для этого в ВЦНСП предложили создать единый федеральный центр поставщика, подведомственный Минстрою. На устанавливаемые госцены будет ориентироваться рынок. Как уточняется, речь идет о ценах на стройматериалы для государственных строек, например социальных и спортивных объектов, школ, детсадов, больниц и других.

По словам председателя ВЦНСП Александра Моора, единый федеральный центр поставщика будет заниматься контролем рынка строительных материалов, вести аналитику, а также обеспечивать потребности госстроек. Остальные участники рынка будут ориентироваться на установленные цены.

Моор пояснил, что такой центр будет высчитывать себестоимость производства стройматериалов, добавлять к ней расходы на логистику в определенный регион и прибавлять к этой сумме 20–25% чистой прибыли. Он напомнил, что сегодня накрутка иногда достигает 200–300%.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные власти и правительство РФ прорабатывают меры поддержки строительной отрасли Москвы.

Градоначальник уточнил, что для обеспечения подушки безопасности для подрядчиков в условиях роста стоимости стройматериалов планируется сохранить текущие объемы Адресной инвестиционной программы. При этом максимальный размер авансовых платежей по городскому заказу будет увеличен до 70%.

