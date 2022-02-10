Стройматериалам в России предсказали подорожание на 10%

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В Ассоциации мебельных и деревоперерабатывающих предприятий РФ предрекли рост цен на стройматериалы на 10% в 2022 году. Об этом сообщает газета "Известия".
Цены могут вырасти на отделочные стройматериалы и древесные плиты. Все это происходит из-за повышения ввозной пошлины на меламин, необходимый для производства указанных материалов. Она может увеличиться до почти 20%.
С предложением о повышении размера пошлины выступила Евразийская экономическая комиссия. При этом представители Ассоциации обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой разобраться в вопросе и не допустить формирования монополии.
По данным специалистов, для производства древесных плит необходим меламин высокого давления. Такой компонент производят в других странах, в России же выпускают меламин низкого давления.
Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, что в этом году в преддверии Дня всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, цены на цветы подорожают почти на 10%. По ее словам, традиционно популярным цветком на этот праздник остается красная роза. Средняя стоимость одного цветка будет варьироваться от 150 до 500 рублей.
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