Реальные располагаемые доходы россиян в 2021 году выросли на 3,1% – Росстат

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Реальные располагаемые доходы жителей России за 2021 год увеличились на 3,1%. Такую информацию приводит Росстат на официальном сайте.

Как отмечается в докладе, данный показатель стал самым высоким с 2013 года. Тогда рост составил 4%. С 2014 года ведомство начало использовать новую методологию для расчета.

В Росстате утверждают, что в IV квартале прошлого года показатель вырос на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Кроме того, в 2021 году выросли реальные денежные доходы россиян. Показатель составил 3,4% по сравнению с 2020 годом. При этом в IV квартале прошлого года рост достиг 0,8%.

В ведомстве добавили, что в IV квартале прошлого года в структуре денежных доходов жителей РФ увеличилась доля доходов от предпринимательской деятельности, оплаты труда и прочих денежных поступлений. При этом специалисты отметили снижение доли социальных выплат и доходов от собственности.

Ранее в Росстате сообщили, что годовая инфляция в России в январе достигла 8,73%. При этом потребительские цены за месяц выросли на 0,99%.

