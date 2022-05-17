Французский политик охарактеризовал политику Европы в отношении России

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Французский политик Стефан Буффето заявил, что Европа допустила оплошность в политике в отношении России. Он считает, что Москву нужно было сделать союзником после распада СССР.

Эксперт напомнил, что в 1917 году страны союзничали. Однако Европа приняла решение следовать американской доктрине. При этом в США рассчитывали уйти из региона, если бы произошло сближение Западной Европы и России.

По словам Буффето, США дестабилизировали мир, в частности, они заплатили высокую цену за политику в Ближнем Востоке. При этом эксперт назвал Россию не угрозой, а важным элементом мирового порядка, который не смогли убрать Карл II, Наполеон и Гитлер, передает News.ru.

Ранее турецкий экономист Эрдал Карагель заявил о расколе в Европе из-за вопроса поставок газа из России и энергозависимости от Москвы. Эксперт подчеркнул, что доля российского газа в корзине стран Евросоюза значительно отличается.

Так, ФРГ покупает около 40% топлива, Италия – примерно 50%, а Франция – 25%. В то время как Испания или Великобритания зависят от этих поставок меньше.

