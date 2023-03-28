США нужно перестать использовать права человека для своих геополитических игр – посол РФ

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Соединенным Штатам необходимо отказаться от попыток применять доктрину прав человека для своих геополитических игр и разрушения суверенитета других государств. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek.

Российский дипломат добавил, что в современном сложном мире важно защищать и сохранять такие основополагающие принципы международного согласия, как суверенное равенство и невмешательство в чужие дела. По его словам, именно это является настоящим проявлением демократии и позволит предотвратить "сползание к хаосу".

Антонов отметил, что множество вопросов вызывает способность и моральное право США навязывать свои каноны и образ жизни, тогда как в самих Штатах наблюдаются социально-экономические противоречия.

Посол также заявил, что Вашингтон стремится установить глобальный контроль на рынке инноваций, продвигая тезисы о необходимости закрыть "авторитарным" режимам доступ к передовым разработкам.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что страны Запада во главе с США, решив поставлять на Украину боеприпасы с обедненным ураном, подводят мир к ядерному Армагеддону.

До этого Антонов прокомментировал очередной пакет военной помощи Киеву от США, заявив, что американские власти закрывают глава на коррупцию на Украине. Российский дипломат добавил, что администрация США провоцирует расширение географии украинского кризиса.

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