Медведев заявил, что возврата к "светлому" прошлому для уехавших не будет

Фото: kremlin.ru

Любой будущий политический лидер, который попробует изменить возникший с 2022 года дискурс развития страны, будет воспринят как изменник, поэтому возврата к прошлому не будет, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Так он прокомментировал надежды уехавших из страны россиян о возвращении к прежним временам.

"Могу сказать точно: возврата к "светлому" европейскому прошлому для них не будет. Россия сегодня – совсем другая страна по сравнению с довоенным периодом. Лидеры, партии и правительства приходят и уходят. А вот память и скрепленные кровью ценности остаются очень надолго. На десятилетия. Подчас на века. Их не смогут изменить или тем более уничтожить никакие новые лидеры, какую бы политическую силу они ни воплощали (не говорю об откровенных предателях)", – заявил Медведев.

Он предложил представить, что СССР распался в конце 40-х годов прошлого века и новое демократически избранное руководство России объявило бы о том, что война с немцами была неправедная, а гитлеровский режим безвинно пострадал.

По его словам, понятно, что произошло бы с ними. Медведев отметил, что в каждой семье была свежа память о страшной войне советского народа и погибших близких. И сейчас, по его мнению, ситуация очень похожа, несмотря на иной масштаб вовлеченности населения в конфликт.

"Поэтому любой политический лидер, который попробует изменить дискурс развития страны, возникший после 24 февраля 2022 года, будет предан анафеме как изменник. Как человек, предавший память наших граждан, которые сложили голову в этой войне", – заключил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявлял, что борьба с неоколониализмом не должна превращаться во вражду с гражданами западных стран. Он отметил важность принятия более решительных мер, которые будут направлены на уничтожение неравенства и содействие сбалансированному развитию мира.

До этого Владимир Путин заявлял, что сторонники однополярного мира стреляют себе в ногу и вредят мировой экономике. Он добавил, что от решений таких людей в том числе страдают те, кто пока что вынужден подчиняться их диктату.



Путин заявил о многополярности международных отношений