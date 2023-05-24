Путин заявил, что сторонники однополярного мира "стреляют себе в ногу"

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Сторонники однополярного мира стреляют себе в ногу и вредят мировой экономике, заявил Владимир Путин на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

Во время выступления президент РФ высказался о тех, кто выступает против многополярности.

"Все, кто поступает, думает и делает иначе, наносят ущерб мировой экономике, стреляют по сути себе в ногу и в ногу тем, кто пока еще вынужден подчиняться их диктату", – цитирует его РИА Новости.

Ранее российский лидер предупредил, что мировая тенденция к многополярности будет только усиливаться. По его словам, отказ следовать тренду приведет к поражению.

До этого Путин также отмечал, что в мире происходят мощные геополитические сдвиги. По словам президента РФ, в настоящее время в Азии, Африке и Латинской Америке формируются новые центры развития, которые становятся контурами "по-настоящему многополярного миропорядка".

Путин отметил, что в связи с этим Запад сознательно умножает хаос и обостряет обстановку в мире, однако противостоять этим процессам невозможно.

