Число погибших после ЧП на Каховской ГЭС выросло до 25

Фото: Оперативный штаб Новой Каховки/ТАСС

Количество погибших после взрыва дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 25, рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"На вчерашний день было пропавших без вести 17 человек. Пока что ни службы по ЧС, ни военные, которые активно участвуют в поисках, найти людей не могут. Погибшие – сейчас уже известно – 25 человек", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Сальдо рассказал, что число госпитализированных после ЧП достигло 95. По его словам, сотрудники министерства здравоохранения Херсонской области вакцинировали 957 человек, эвакуированных с затопленных территорий.

До этого было известно о 18 погибших.

Плотина Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По словам российских властей, теракт спланировала украинская сторона.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства происшествия до сих пор выясняются.

В свою очередь, в МЧС РФ рассказали, что ЧП на ГЭС с ущербом свыше 1,2 миллиарда рублей было отнесено к чрезвычайным ситуациям федерального характера.

Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижняя и последняя) ступенью каскада Днепровских ГЭС. Она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.

Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нуля