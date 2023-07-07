Для киевлян проведут учения и расскажут, как действовать в случае радиационной угрозы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Киеве проведут бесплатные учения по подготовке к национальному сопротивлению, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Киевского горсовета.

В украинской столице уже открылась запись всех желающих узнать, как обращаться с оружием и что делать в случае радиационной угрозы. Однодневные занятия будут проводить в сформированных учебных группах по нескольким направлениям.

Местных жителей обучат основам минно-взрывной безопасности, обращению с огнестрельным оружием, действиям в условиях радиационного и химического загрязнения.

В горсовете отметили, что чем больше людей пройдет хотя бы начальную подготовку относительно действий в условиях военной агрессии, тем более устойчивыми и осведомленными они станут, и тем меньше будет потерь.

В ночь на 5 июля Минздрав Украины выпустил памятку о действиях в случае взрыва на Запорожской АЭС. Перед эвакуацией жителям порекомендовали собрать чемодан с документами, маской для лица, влажными салфетками, одеждой, а также с аптечкой и необходимым запасом еды и воды.

В конце июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина готовит теракт на ЗАЭС. Так, по ее словам, в Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации, а в ряде регионов начались учения на случай аварии на ЗАЭС.

На днях советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил, что Украина в ночь на 5 июля собиралась атаковать ЗАЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе. Он утверждал, что ВСУ хотели сбросить на объект боеприпас, начиненный радиоактивными отходами.

Украинские власти между тем приписывали России планы подорвать ЗАЭС – якобы в Москве хотят обвинить в случившемся Киев. 5 июля эксперты МАГАТЭ провели первую проверку электростанции и не обнаружили признаков минирования. Однако затем они запросили дополнительный доступ в отдельные части объекта, чтобы убедиться в его безопасности.



В Кремле сообщили об угрозе диверсии со стороны Киева на ЗАЭС