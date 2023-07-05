Минздрав Украины опубликовал рекомендации на случай взрыва на Запорожской АЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Минздрав Украины выпустил памятку о действиях в случае взрыва на Запорожской АЭС. Соответствующая инструкция была опубликована в телеграм-канале ведомства.

Так, жителей потенциальной зоны радиационной аварии призвали быть готовыми к возможной эвакуации. В случае аварии необходимо добраться до ближайшего помещения и оставаться там до последующих инструкций от властей.

Перед эвакуацией жителям порекомендовали собрать чемодан с документами, маской для лица, влажными салфетками, одеждой, а также с аптечкой и необходимым запасом еды и воды.

Ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что украинская сторона в ночь на 5 июля планирует атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе.

По его словам, вместе с этим украинские боевики хотят сбросить с воздушного судна боеприпас, начиненный радиоактивными отходами.

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