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Интерес Пентагона к изучению переносящих инфекции комаров и клещей неслучаен на фоне имеющегося опыта, который был передан США японскими и немецкими учеными в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Кириллов также напомнил, что с аналогичными обвинениями выступил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший.

"Напомню, что особое внимание японские разработчики уделяли вопросам применения биологических рецептур, а также механизмам передачи и распространения заболеваний с помощью переносчиков. В этой связи неслучайным является интерес научно-исследовательских организаций Минобороны США к изучению основных видов комаров и клещей, переносящих эпидемически значимые инфекции – лихорадку долины Рифт, Западного Нила, денге", – сказал глава войск РХБЗ.

США, как считает Кириллов, могут задействовать производственные мощности двойного назначения для массового получения переносчиков инфекций. В частности, речь идет о британской биотехнологической компании "Окситек", которая финансируется фондом Билла и Мелинды Гейтс, добавил генерал-лейтенант.

По словам начальника войск РХБЗ, в ведомстве уже отмечали, что соответствующие разработки ведутся в профильных организациях как на территории Соединенных Штатов, так и в биолабораториях, расположенных за рубежом. Всего США производят более ста видов комаров и клещей.

Ранее Роберт Кеннеди – младший обвинил США в разработке "расового оружия". Как объяснил Кеннеди-младший, в лабораториях при поддержке Пентагона создают возбудители болезней для конкретных этнических групп.

До этого Роспотребнадзор принял меры по сокращению рисков осложнения эпидемической ситуации на юге России в связи с военно-биологическими программами Вашингтона на Украине.

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