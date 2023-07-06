Роспотребнадзор подготовил ЮФО к осложнениям на фоне биологических программ США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Роспотребнадзор принял меры по сокращению рисков осложнения эпидемической ситуации на юге России в связи с военно-биологическими программами Вашингтона на Украине. Об этом глава ведомства Анна Попова рассказала на совещании по безопасности Южного федерального округа (ЮФО), которое проводил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Анна Попова доложила о рисках, связанных с созданием США биологических лабораторий на Украине, и сообщила о принятии мер в целях минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации в ЮФО", – передает ТАСС слова пресс-службы аппарата Совбеза.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании десятого форума регионов России и Белоруссии заявила, что доклад с расследованием деятельности американских биолабораторий на Украине направили в конгресс США. По ее словам, выводы документы были "ужасающими". Матвиенко сообщила, что это "очень большая угроза и большая опасность".

До этого в Минобороны РФ рассказали, что американская сторона приступила к разработке биологического оружия на территории Украины. По данным ведомства, оборонное министерство США занимается анализом инфекций, представляющих значение для экономики, но все исследования проходят за пределами государства.

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