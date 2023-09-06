Биолаборатории США угрожают странам, в которых они расположены – МО РФ

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Биолаборатории США несут угрозу тем странам, в которых они находятся, так как надзорные органы Соединенных Штатов заявляют о неготовности вести мониторинг подпадающих под Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) исследований. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Ранее мы приводили отчет управления генерального инспектора Минздрава США, а также доклад Национального консультативного совета по биозащите. В этих документах признается неготовность американских надзорных органов осуществлять мониторинг исследований, потенциально подпадающих под КБТО", – сказал он.

По словам Кириллова, так как США признаются в том, что не могут контролировать свои объекты, деятельность биологических лабораторий, размещенных по всему миру, представляет угрозу прежде всего для жителей тех стран, где они находятся.

Обратив внимание на интервью кандидата в президенты США Роберта Кеннеди – младшего американскому телеведущему Такеру Карлсону, Кириллов отметил, что на данный момент порядка 36 тысяч человек участвуют в программе по созданию биооружия в США, однако мировому сообществу не раскрывают перечень объектов, на которых установлен уровень изоляции BSL-3 и BSL-4 и где ученые проводят исследования.

Начальник российских войск РХБЗ добавил, что его заинтересовали высказывания Кеннеди-младшего о функционировании биологических объектов на территории Украины, находящихся под контролем Украины.

"У нас есть биолаборатории на Украине, потому что мы разрабатываем биологическое оружие, и в этом биологическом оружии используются различные виды новых синтетически выведенных штаммов, а также технологии "Крисп-Р" и методы генной инженерии, которые были недоступны предыдущим поколениям", – процитировал Кириллов американского политика.

Эти и другие подобные заявления свидетельствуют о том, что США занимается незаконной военно-биологической деятельностью, происходящее требует правовой оценки с последующим проведением независимого расследования, резюмировал он.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов заявлял, что США разрабатывают биологическое оружие, которое в том числе нацелено на определенные этносы.

По его словам, разъяснительная работа об опасности военно-биологических программ США, которую регулярно проводит РФ, вынудила Пентагон скрывать направленность проектов и прятать их за гражданскими научно-исследовательскими институтами.



Минобороны РФ обвинило США в разработке биологического оружия