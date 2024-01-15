США на Украине исследуют возбудителей туляремии и сибирской язвы – Минобороны РФ

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США на Украине как приоритетные направления биологических исследований выбрали возбудителей сибирской язвы, туляремии и клещевых инфекций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

На брифинге по военно-биологической деятельности США он заявил, что в распоряжении РФ есть документ Пентагона 1977 года, то есть после ратификации Конвенции о запрещении биологического оружия. По его информации, многие из научных и государственных учреждений, которые перечислены в документе в качестве подрядчиков Пентагона в рамках программы разработки биологического оружия, в настоящий момент задействованы в так называемой программе снижения биологической угрозы, проводимой на Украине.

Среди этих учреждений, уточнил Кириллов, есть университеты штатов Флорида, Техас, Аризона и другие. Направления реализации исследований не изменились.

Ранее Кириллов заявлял, что найденные в украинских лабораториях документы свидетельствуют об опасном характере биологической деятельности Штатов.

По его словам, в ходе проведения СВО российские специалисты получили доступ к некоторым украинским биологическим объектам, в том числе к лабораториям в городах Рубежное, Северодонецке, Херсоне, а также к служебной документации.

До этого Кириллов сказал, что у Минобороны РФ оказались отчетные документы по проекту "Оценка риска возникающих инфекций от насекомоядных летучих мышей на Украине и в Грузии". Он считает, что изучение коронавирусов с 2016 по 2020 год финансировалось администрацией США.

Минобороны РФ обвинило США в разработке биологического оружия