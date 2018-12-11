Вход в музей имени Пушкина будет бесплатным 31 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина будет работать бесплатно 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
"В понедельник, 31 декабря, ГМИИ им. А.Пушкина будет открыт для посещения, вход будет осуществляться по бесплатным билетам. Часы работы: с 11:00 до 17:00, вход и кассы – до 16:00", – говорится в сообщении, передает Агенство "Москва".
Отмечается, что в программе на 31 декабря запланирован квест для подростков "В поисках красоты. Мифологические сюжеты в западноевропейском искусстве" и детская тематическая экскурсия "Рождественская история". Бесплатные входные билеты можно будет получить в кассе музея. Зарегистрироваться на квест и экскурсию можно будет на сайте музея.
В начале декабря ГМИИ имени Пушкина представил выставочный план на 2019 год. Согласно информации на сайте музея, следующий год пройдет под знаком Великобритании. Пушкинский музей покажет две выставки из ведущих собраний этой страны. Один проект будет посвящен мастерам Лондонской школы, другой – художнику Томасу Гейнсборо. Главным событием года станет масштабная выставка о московском меценате Сергее Щукине, одновременно с которой будет показана коллекция фонда Louis Vuitton с работами Джакометти, Рихтера, Бэнкси и Мураками.
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