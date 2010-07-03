Проект многофункционального комплекса на северо-востоке столицы обсудят с москвичами

15:54
15:54
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
На северо-востоке столицы с горожанами обсудят проект строительства многофункционального комплекса. Такое решение приняли на заседании градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) под руководством Сергея Собянина.
Многофункциональный комплекс планируют возвести по адресу: улица Двинцев, владение 3. Сегодня на этой территории находятся старые производственные цеха по изготовлению теплотехнического оборудования. Их общая площадь составляет 15 тысяч квадратных метров.
Предполагается, что в комплексе площадью более 40 тысяч квадратных метров разместят объекты торговли (food mall), банковские организации, производственные помещения, склады, различные мастерские, ателье, парикмахерские, диагностический центр, универсальный концертный зал, кинотеатр, конференц-зал, спортивно-оздоровительный комплекс и автостоянку.
Благодаря строительству комплекса появится 760 новых рабочих мест. Проект должен пройти публичные слушания.
Ранее стало известно, что в районе Солнцево планируют построить многофункциональный комплекс. В здании площадью более 13 тысяч квадратных метров будут размещены офисы, магазины, культурные и спортивные организации.
А в Печатниках рассчитывают реорганизовать промышленную зону, а на ее месте построить жилой квартал площадью более 250 тысяч квадратных метров. В планах застройщика – возвести на территории нового квартала два детских сада, школу, паркинг на 600 машиномест и многофункциональный комплекс.
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