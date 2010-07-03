В Солнцеве планируют построить многофункциональный комплекс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном районе Солнцево планируют возвести многофункциональный комплекс. В здании площадью более 13 тысяч квадратных метров разместят офисы, магазины, культурные и спортивные организаций.

Решение о подготовке изменений в правила землепользования и застройки принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы. Речь идет о территории на улице Авиаторов. Сейчас территория свободна от застройки. Застройщика определят по итогам торгов.

Ранее власти столицы отменили строительство торговых центров на Липецкой и Бирюлевской улицах. Предполагалось построить там многофункциональные комплексы для реализации товаров с использованием автоматизированных систем. В итоге свободную территорию площадью 0,11 гектара благоустроят и озеленят.

В Печатниках рассчитывают реорганизовать промышленную зону, а на ее месте построить жилой квартал площадью более 250 тысяч квадратных метров. В планах застройщика – возвести на территории нового квартала два детских сада, школу, паркинг на 600 машиномест и многофункциональный комплекс.

