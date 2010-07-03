ФОК в СЗАО построят к концу года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с многофункциональным центром спортивных волонтеров в районе Куркино на северо-западе Москвы завершится в октябре-декабре 2019 года. Об этом сообщил Мосгосстройнадзор, передает Агентство "Москва".

"Объект возводится по адресу: Куркинское шоссе, дом № 50, строение 1 (СЗАО, Куркино) за счет инвестора. Строительство планируется завершить в четвертом квартале 2019 года", – говорится в сообщении.

Предусмотрено строительство пятиэтажного здания общей площадью 9100 квадратных метров. При этом к проверке привлекались специалисты Центра экспертиз, они изучили конструкции на соответствие требованиям техрегламентов и проектной документации.

Отмечается, что были выявлены некоторые нарушения при проведении монолитных работ и нарушения требований по охране труда и содержанию строительной площадки. Подрядчику выдано предписание с конкретными сроками устранения нарушений. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее планировалось, что куркинский ФОК откроют летом 2019 года.