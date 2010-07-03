Строительство ТЦ отменили в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На юге столицы отменили строительство торговых центров. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Инвестиционные проекты планировалось реализовать на Липецкой улице, владение 8–12, корпуса 1, 2 и на Бирюлевской улице, владение 10. Предполагалось построить многофункциональные комплексы для реализации товаров с использованием автоматизированных систем осуществления заказов и их обработки.

В итоге решение о строительстве отменили в связи с длительным неосвоением земельных участков. Свободную от застройки территорию площадью 0,11 гектара благоустроят и озеленят.

Ранее Москомархитектура согласовала проект благоустройства Павелецкой площади и строительства под ней ТЦ с паркингом. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, город получит новое общественное пространство, а торговый центр будет связан с переходом через Зацепский Вал.