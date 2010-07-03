Согласован проект благоустройства Павелецкой площади

Москомархитектура согласовала проект благоустройства Павелецкой площади и строительства под ней торгового центра с паркингом. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, город получит новое общественное пространство, а торговый центр будет связан с переходом через Зацепский вал.
"Благодаря интенсивному озеленению – под благоустройство отдано более 75% площади территории объекта – в индустриальной зоне Павелецкой площади появится новая точка притяжения для отдыха горожан и гостей", – отметил Сергей Кузнецов.
Концепция благоустройства предполагает создание комфортной озелененной площади. На территории площади появятся пешеходные зоны с общественными пространствами и кафе. Каскад лестниц и эскалаторов, ведущих внутрь торгового центра, скроют стеклянные навесы входных павильонов.
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Подземное пространство комплекса займет площадь порядка 70 тысяч квадратных метров. Через первый подземный уровень можно будет попасть в уже существующий подземный переход через улицу Зацепский вал. Второй и третий уровни полностью отданы под торговые помещения и кафе. На четвертом расположится парковка на 270 машиномест, а на пятом – холодильные помещения.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, благоустройство территории планируют завершить к 2022 году.
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