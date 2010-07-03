Новый торгово-досуговый центр появится в районе Теплый Стан

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На юго-западе столицы откроется новый торговый центр. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

"ТЦ "Галеон" на Ленинском строился с 2013 года. Долгое время стройка стояла, работы возобновились в феврале 2017 года", – рассказал глава ведомства.

Сообщается, что комплекс построен за счет средств частного инвестора.

Площадь нового торгового центра составит около 36 тысяч квадратных метров. В нем будут работать магазины одежды, супермаркет, отделение банка, а также фитнес-клуб и кинотеатр.

Ранее сообщалось, что новая торговая галерея общей площадью полторы тысячи квадратных метров появится у станции метро "Новогиреево".