В каких районах начнут благоустраивать парки в 2019 году

В следующем году начнется реконструкция парков и скверов в районах, отдаленных от центра Москвы.

Парк "Долина реки Чертановка" в Южном административном округе, сквер Бажова, парк на улице летчика Бабушкина в Северо-Восточном округе, парк Северного речного вокзала и парк "Дружба" в районе Левобережный на севере столицы планируют благоустроить по стандартам центральных парков.

Отдых на берегу

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Парк "Долина реки Чертановка" создадут в районе Москворечье-Сабурово. Зеленую территорию между первым Котляковским переулком и Пролетарским проспектом, ограниченную с севера улицей Колобашкина, превратят в благоустроенную зону отдыха.

Согласно сайту Госзакупок, в первой половине следующего годабудет подготовлен проект благоустройства территории для создания парка Долина реки Чертановки. После официального утверждения проекта на территории площадью 14,5 гектаров разобьют регулярный парк для отдыха жителей района.

Сейчас берега Чертановки заросли самосевными деревьями и кустарниками, заболотились, а в некоторых местах спуски к реке обрывистые и крутые. От улицы Колобашкина через Чертановку в южные районы тянется высоковольтная линия электропередач.

Перед проектированием специалистам предстоит обследовать зеленые насаждения и выявить больные, сухостойные, самосевные деревья. Такие деревья и кустарники удалят и посадят новые, причем на открытых площадках высадят крупномеры – к ним относятся, к примеру, липы и клены – для красоты и защиты от ветров.

В парке разобьют клумбы и сделают газоны, а перед этим обновят грунт – заменят загрязненный на более плодородный, подходящий для роста цветов и травы. По всей вероятности, здесь появятся детские и спортивные площадки, а сколько и где, должны решить проектировщики. Кроме того, восстановят рельеф участка, там, где он был нарушен, создадут прогулочные дорожки не менее двух метров шириной, которые покроют твердыми материалами.

Берега Чертановки и откосы укрепят, проведут вертикальное берегоукрепление.

В парке расставят диваны, столы, кресла, скамейки. Он будет освещен, а за безопасностью проследят видеокамеры. Входить на территорию парка посетители смогут свободно.

Где и как протекает Чертановка Река Чертановка начинается и заканчивается в пределах столицы. Она берет начало вблизи станции метро "Теплый Стан", на самой высокой точке Москвы. Протекает через Битцевский лес открыто, а затем спрятана в подземный коллектор – до Варшавского шоссе. За Павелецким направлением железной дороги снова выходит на поверхность и от первого Котляковского переулка до Пролетарского проспекта течет открыто примерно 560 метров. Под жилым массивом между Пролетарским проспектом и Каспийской улицей вдоль Кантемировской улицы (район Москворечье-Сабурово) она забрана в трубу. В нижнем течении после Каспийской улицы и Курской железной дороги выходит на поверхность и через 420 метров впадает в Нижний Царицынский пруд.

Новая жизнь транзитного сквера

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

На Северо-Востоке Москвы обновят сквер между улицами Бажова и Малахитовой в районе Ростокино.

Для многих местных жителей этот сквер – транзитный путь: сквозь него они идут до торгового центра, к остановкам общественного транспорта. Площадь зеленого "островка" 3,8 гектаров. Реконструкция сквера Бажова начнется во второй половине 2019 года, проект благоустройства должен быть создан и согласован с мэрией к середине апреля 2019 года.

Перед обновлением здесь уберут старое покрытие дорожек, ограждения, скамейки, урны, опоры освещения, а затем проложат новую дорожно-тропиночную сеть с твердым покрытием, расставят скамейки и урны единого архитектурного стиля.

Для детей и взрослых

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В Северо-Восточном округе отремонтируют еще одну зону отдыха – от улицы Летчика Бабушкина по Осташковскому проезду до улицы Изумрудная в районе Лосиноостровский.

Территория активно используется жителями района. Здесь проводят время с детьми, выгуливают собак, занимаются бегом и просто отдыхают у воды. Архитекторы создадут проект благоустройства для парка площадью около 14,5 гектаров.

В проекте, который должны согласовать с городскими службами к первому октября 2019 года, необходимо предусмотреть устройство и ремонт дорожно-тропиночной сети, площадок отдыха, детских и спортивных площадок, расставить по парку информационные стенды и указатели.

Обновление "Дружбы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2019 году в парке "Дружба" появится аллея для подарков, презентованных столичным властям в знак дружбы другими городами и государствами.

Историческую планировку "Дружбы" сохранят, но планируют обновить инфраструктуру. В парке создадут две детские площадки. Существующую – в западной части парка – реконструируют, заменят игровое оборудование и уложат новое прорезиненное покрытие. У Фестивальных прудов появятся беседки для отдыха.

Для взрослых посетителей по проекту задуманы площадка скейт-парка, площадка для игры в пинг-понг, зона воркаута, а также пункт проката спортивного инвентаря. По просьбам жителей на обновленной территории отведут специальную зону под временную сцену для проведения массовых мероприятий.

Владельцы животных смогут выходить с питомцами на обновленную территорию. В планах создать еще одну площадку выгула собак. На центральной аллее разобьют волнообразную клумбу – "цветочная река" с многолетними растениями.

Сейчас в парке установлено 14 разнообразных монументов, которые переданы в дар городу Москве другими государствами — Индией, Финляндией, Испанией и Киргизией.

Парк пяти морей

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Рядом с Северным речным вокзалом, который называют портом пяти морей, отремонтируют парк. Здесь восстановят сеть дорожек, скульптурные группы, фонтаны, создадут новые пешеходные маршруты. Для отдыхающих поставят беседку – бельведер, появятся аттракционы, ресторан с летней верандой, детские и спортивные площадки.

Дендрологи улучшат почвенный покров под газон и высадят новые деревья, кустарники, а старые, больные, сухие деревья удалят. Весной на созданных клумбах появятся цветы.

По всему парку установят скамейки, урны, вазоны и кашпо (виды цветочных горшков), арки и перголы (навесы с вьющимися растениями), а также обустроят велопарковки. Для инвалидов-колясочников сделают безбарьерный вход на площадки и в павильоны. На лестницах появятся пандусы и съезды.

В центре парка возведут открытый амфитеатр с кинозалом, а зимой на центральной аллее будут заливать каток. Для художников создадут вернисаж, а для владельцев собак организуют площадку для выгула. Задуманы также танцевальная площадка и комната матери и ребенка.

К открытию парка установят бесплатные туалеты и проведут Wi-Fi. Осенью этого года началась реконструкция Северного речного вокзала.