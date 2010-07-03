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Москва 24

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Общество

06:11

Кадыров назвал Лужкова "настоящим другом Чечни"

власть утраты общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам в связи с кончиной бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Об этом он написал на своем телеграм-канале.

Отмечается, что в своем обращении Кадыров назвал Лужкова "настоящим другом Чечни".

"В трудные для чеченского народа годы он (Лужков – прим.) приезжал в Грозный, оказывал поддержку в строительстве одной из первых послевоенных школ. Юрий Михайлович был настоящим другом Чечни, помогал нашим деятелям культуры, литературы, искусства. Я выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким Юрия Михайловича", – подчеркнул глава Чечни.

Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

Сайт Москва 24 подготовил подборку знаковых мест столицы, которые появились за время деятельности Юрия Лужкова в качестве мэра Москвы. Свой пост политик занимал в течение 18 лет.

Известно, что Юрия Лужкова похоронят 12 декабря на Новодевичьем кладбище. Начало траурной церемонии запланировано на 15:00.

Ранее соболезнования в связи со смертью Лужкова выразили Сергей Собянин и президент России Владимир Путин. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников также выразил соболезнования и заявил, что память экс-градоначальника увековечат в Москве.

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