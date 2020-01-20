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Политика

20 января, 16:49

Кадыров опроверг информацию о своем уходе с поста главы Чечни

политика общество

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Рамзан Кадыров опроверг слухи о своем возможном переходе на правительственную должность. Он заверил, что завершит свою политическую карьеру на посту руководителя республики.

Глава Чечни подчеркнул, что никогда не планировал работать на какой-либо должности за пределами Чеченской Республики.

"Свою карьеру я хочу завершить в городе Грозном в Чеченской Республике", – цитирует его РИА Новости.

Кадыров добавил, что не получал никаких предложений из Кремля о переходе на другую работы, а все сообщения об этом не имеют под самой "никакой объективной почвы". Он призвал не распространять слухи, а упорно трудиться на благо государства.

Ранее Кадыров передал свои полномочия главы республики председателю правительства Муслиму Хучиеву. Отмечалось, что такое решение было принято на период "временной нетрудоспособности".

В связи с этим в некоторых СМИ появились сообщения о том, что Кадырову предложили должность полномочного представителя президента России.

В свою очередь пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов объяснил, что глава Чечни проходит курс лечения. Назначение Хучиева является обычной практикой, которая широко используется и в других регионах России, подчеркнул Каримов.

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