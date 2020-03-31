Онищенко оценил новый тест на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал тест для диагностики коронавируса COVID-19, который разработали ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Об этом сообщает ИА "НСН".

Онищенко выразил мнение, что разработанный тест будет давать более точные данные.

"Ведь когда ложноположительный (результат), его трижды нужно перепроверить. Ну и скорость, это тоже очень важно", – сказал он.

Как стало известно ранее, диагностический набор успешно прошел клинические испытания. Уточнялось, что новый тест способен за одно исследование не только выявить коронавирус, но отличать его от похожих вирусов, таких как MERS-Cov.

В Роспотребнадзоре отметили, что данная разработка может считаться еще одним эффективным инструментом в борьбе с пандемией коронавируса. Новый тест позволит проводить массовое тестирование граждан для раннего выявления заболевших. Также специалисты смогут определять носителей инфекции, у которых заболевание протекает бессимптомно.

